Исправить ошибки в работе сайта (интернет магазин)

Дорогие программисты, дубль два спустя месяц (а воз и ныне там) - мне нужен человек, способный взяться и таки сделать работу: исправить ошибки за коллегой, который скрылся, пропал, в общем кинул давно ((

имеется рабочий интернет-магазин на Joomla

по задачам, что точно нужно сделать:

1. не приходят письма мне на почту о заказах (раньше приходили, но как-то резко прекратили) это связано видимо с необходимостью обновить софт

2. сделать ярлыки-иконки соцсетей

3. добавить телефон на все страницы в шапке

4. убрать счетчик яндекс метрики

еще есть мелкие задачи типо боковое меню пропадает

пока это все, но может что-то еще всплывет

оплата переводом яндекс деньги, веб мани, сбербанк

Буду рада адекватному сотрудничеству с перспективой

Марина