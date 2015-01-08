Скрипт или программа перелинковки страниц

Добрый день! Нужно доработать личный кабинет абонента оператора связи. Встроить в сайт еще несколько самостоятельных страниц. Общие трудозатраты ~30 часов на работу с сайтом. Верстка на 95% заимствуется из готовых страниц, при необходимости подключим верстальщика. СУБД Oracle, доступ к базе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сгенерировать страницы по шаблону, взять данные из файла и перелинковать страницы
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо написать модуль DLE, который будет парсить информацию с 3 сайтов в автоматическом режиме. Модуль должен иметь режимы работы и настройки. Более конкретное объяснение в личном общении.Завершен9 лет назад
Что есть сейчас: 1. Формы на WordPress-сайте ("Заявка №1" и "Заявка №2"), которые при заполнении с помощью плагина собственной разработки формируют Excel-файлы и высылаются на почту. 2. Результирующий excel-файл, который наполняется данными из этих заявок, корректируется при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно Что надо знать: • знание ...Веб-программирование41 заявкаЗакрыт9 лет назад
После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить. Парсер берет код сессия с стороннего сайта. Парсер в php.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/ Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть ...Завершен9 лет назад
Сканер Acunetix Web Vulnerability Scanner показал 2 уязвимости, xss и branch atack и ещё какието , вообщем нужно закрыть эти дыры ненавредив движку и его функциям.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать простенькую веб страницу и соответствующий скрипт: 1. Шапка: Разместить логотип (есть) и контакты (телефоны,e-mail) 2. Тело: 1 поле для ввода номера заказа, второе поле рядом для ввода года и третье для ввода парольной фразы. Две кнопки: ...Завершен9 лет назад
Нужно проверить защищенность интернет-форума и обнаружить в нем уязвимость, позволяющую получить административный доступ. Для этого задания требуется специалист по безопасности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно проверить можно ли перехватить сессию с одного форума, так как воруют пароли, нужно проверить и закрыть дыру.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад