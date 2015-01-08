Проксирование сайтов

Здравствуйте. Надо написать срипт который сможет грузить чужой сайт на своем домене. В срипте я задаю исходный урл сайта, далее при обращении к скрипту отдается чужой сайт на моем домене, при этом заменяются все ссылки, при клике по которым срипт опять обращается к чужому сайту и на моем домене отдает контент. Желательно ничего не кешировать на хостинге.

В общем по идее можно использовать срипт аномазер типа http://anonim.pro как работает на http://gndfsijc.cnwz.2.gsr.anonimizing.com/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&lr=10502&csg=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0