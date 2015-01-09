Скрипт аналитики для instagram

Нужно написать скрипт для аналатики аккаунтов instagram

суть скрипта:

ходить по заранее прописанным для него аккаунтам, смотреть последние за 3 дня посты и добавлять в базу пользователей которые лакают посты

так же собирать данные о этих пользователях (число подписчиков, число подписок, дату последнего поста, открытый или закрытый аккаунт)