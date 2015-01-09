Скрипт аналитики для instagram

Необходимо разработать тест-онлайн. Пример http://www.bkc.ru/quiz/catch_user?quiz_type_id=4 Пишите в личку!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт для аналатики аккаунтов instagram
суть скрипта:
ходить по заранее прописанным для него аккаунтам, смотреть последние за 3 дня посты и добавлять в базу пользователей которые лакают посты
так же собирать данные о этих пользователях (число подписчиков, число подписок, дату последнего поста, открытый или закрытый аккаунт)
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