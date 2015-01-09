Скрипт аналитики для instagram

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок133 просмотра
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Нужно написать скрипт для аналатики аккаунтов instagram

суть скрипта:

ходить по заранее прописанным для него аккаунтам, смотреть последние за 3 дня посты и добавлять в базу пользователей которые лакают посты

так же собирать данные о этих пользователях (число подписчиков, число подписок, дату последнего поста, открытый или закрытый аккаунт)

9 лет назад
burglarstar
Сумкин 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
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