Вывести данные из хмл в хтмл-шаблон (срочный проект на сегодня)

Приветствую!

Нужно написать скрипт, который бы выводил простенький сайт из 3 файлов index.php, data.xml и template.php.

Урлы страниц формируются как английская транскрипция русского тайтла из элемента хмл ("водозапорная арматура уг-3" -- ./vodozapornaya-armatura-ug-3/). Механизм работы скрипта следующий: браузер запрашивает адрес страницы, индекс.пхп пробегается по дата.хмл и ищет там по тайтлам транскрипцию нужной страницы, после чего подставляет данные из найденного элемента в хтмл-шаблон и выводит страницу. (как-то так я все это вижу, возможно вы меня поправите, как лучше сделать...).

Если вы сможете попутно сделать вывод общего перечня страниц на главной в виде "карточек товаров" и фильтр по одному из полей хмл-я, это было бы большим плюсом! (но повторюсь, нужно в первую очередь оперативно сделать отображение самих страниц, все остальное мне очень хотелось бы видеть, но не в ущерб сжатым срокам).

Сделать нужно срочно, за час-два-три.

Бюджет - 20 вмз.