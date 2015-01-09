Поставить слайдер на сайт на Drupal

Всем привет. Нужен человек коорый сможет: нужно спарсить товары (описания, тексты, цены, схожие товары и т.д. все что сможем) с сайта amf.com.ua, а фото взять с http://www.stol-i-stul.com.ua/ Артикулы там совпадают, поэтому проблемы быть не должно. Вот примеры: http://amf.com.ua/kresla-dlya-rukovoditela/rojal-034709.html http://www.stol-i-stul.com.ua/kreslo-rojal-ljuks-mehanizm-anyfix-kon-jak-kozha-split-chernaja.html Парсинг многоразовый с ...