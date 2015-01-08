$15
Сделать для всех записей дополнительные теги для соц сетей. Тобишь соц сети должны брать картинку, часть описания адекватно, а сейчас криво.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Сделать для всех записей дополнительные теги для соц сетей. Тобишь соц сети должны брать картинку, часть описания адекватно, а сейчас криво.
Нужно сделать в Simpla CMS несколько моментов: 1) Сравнение товаров 2) White list 3) Товары которых НЕТ в наличии должны располагаться после всех товаров которые ЕСТЬ в наличии