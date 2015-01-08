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Шамов altweb

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка Simpla CMS

    $50

    Нужно сделать в Simpla CMS несколько моментов: 1) Сравнение товаров 2) White list 3) Товары которых НЕТ в наличии должны располагаться после всех товаров которые ЕСТЬ в наличии

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

getradyman
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка Simpla CMS
Задачу разъяснили, все уточнения дали, оплатили сразу же, все гуд.
В CMS видимо хорошо разбирается, наработки у человека уже были, внедрил быстро. Как я просил изменил оформление. Все четко!
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