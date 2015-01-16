Сделать сайт для игровой валюты на WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки156 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Примеры:

http://vk.cc/3n4aT0

http://vk.cc/3n4aZc

Что нужно в сайте:

- Калькулятор игровой валюты

- Отслеживание заказа (не столь важно)

- Книга отзывов.

Наполню сайт сама.

Предлагайте. Пишите.

9 лет назад
Severy
Луиза 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад