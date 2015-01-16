Перенос сайта на Opencart

Необходимо настроить модуль киоск на битриксе. Во вложухе xml файл с товарами, его надо импортировать в битрикс. если есть вопросы пишите в аську или скайп. Указывайте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полностью перенести интернет магазин с самописной CMS на CMS opencart, сам сайт http://polotenca-spb.ru
От вас требуется цена и сроки переноса.
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