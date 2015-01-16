Перенос сайта на Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок166 просмотров
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Требуется полностью перенести интернет магазин с самописной CMS на CMS opencart, сам сайт http://polotenca-spb.ru

От вас требуется цена и сроки переноса.

OpenCart
9 лет назад
Koprus
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад