Примеры: http://vk.cc/3n4aT0 http://vk.cc/3n4aZc Что нужно в сайте: - Калькулятор игровой валюты - Отслеживание заказа (не столь важно) - Книга отзывов. Наполню сайт сама. ...
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Примеры: http://vk.cc/3n4aT0 http://vk.cc/3n4aZc Что нужно в сайте: - Калькулятор игровой валюты - Отслеживание заказа (не столь важно) - Книга отзывов. Наполню сайт сама. ...
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Вот мой первый сайт на wp http://vk.cc/38DSaa Да не ахти...но всё же, надо с ним поработать, а знаний глубже чем создание моего "страшненького" сайта, к сожалению нет. ...