Допилить CMS

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В данный момент в CMS статьи добавляются в один единственный раздел - новости. Нужно сделать чтобы новости можно было добавлять в подразделы - происшествия, культура и т.д. В данный момент эта функция не предусмотрена в системе.

9 лет назад
zakazcontenta
Виктор 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с поставленной работой. 5 баллов. Спасибо.
Спасибо за интересный проект. Сотрудничеством доволен