Перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5 допилив новый дизайн шаблона

$200
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок214 просмотров
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Необходимо перенести с Joomla 1.5 на 2.5 > используя новый шаблон который необходимо допилить.

Сайт для переноса webinar точка tw, шаблон который необходимо использовать test.webinar. точка tw (мультиязычность)

Также необходимо будет помочь рекомендациями и инструкциями по наполнению шаблона статьями и разделами, так как не имели дело с новой версией скрипта.

Обращаться мастерам, у которых большой опыт работы с Joomla и которые имеют навыки программирования, так как в будущем будет продолжена работа с сайтом по функционалу и будут требоваться услуги вебмастера.

Joomla
9 лет назад
Lifefox
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$150
7 дней
Михаил один из самых лучших специалистов в своём деле, которых я встречал за все свои 7 лет онлайн бизнеса. Обладает очень высокими знаниями в Joomla. Отлично ориентируется в новых модулях к этой CMS. Работает быстро, внимательно, при условии четко поставленной задачи. К оплате не придирчив, готов пойти на встречу, как в сроках, так и сумме оплаты. Такому специалисту не жалко доплатить, за то, что морочь ему голову и ему приходится переделывать изначально поставленное задание:) Продолжаем с ним сотрудничество, по другим задачам.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи которые облегчают работу. Оплата без проблем, плюс бонусы ))) Приятно работать с такими людьми. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество!
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