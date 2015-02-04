Перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5 допилив новый дизайн шаблона

Необходимо перенести с Joomla 1.5 на 2.5 > используя новый шаблон который необходимо допилить.

Сайт для переноса webinar точка tw, шаблон который необходимо использовать test.webinar. точка tw (мультиязычность)

Также необходимо будет помочь рекомендациями и инструкциями по наполнению шаблона статьями и разделами, так как не имели дело с новой версией скрипта.

Обращаться мастерам, у которых большой опыт работы с Joomla и которые имеют навыки программирования, так как в будущем будет продолжена работа с сайтом по функционалу и будут требоваться услуги вебмастера.