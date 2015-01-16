Перенести сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Есть сайт на самописной CMS. Нужно перенести его на wordpress с сохранением всех урлов и т.п. CMS в кодировке cp1251.

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
zakazcontenta
Виктор 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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