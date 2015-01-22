Доработка сайта

Нужны небольшие доработки сайта на WP поправить форму, блог подключить, настроить кросспостинг и еще разные мелочи. ТЗ в Аттаче. Группы в соцсетях еще не созданы- будут созданы по ходу обсуждения возможностей модуля. Прошу озвучить: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт wordpress^
- настроить видимость рубрик;
- поменять адрес е-майл в шапке;
- разобраться в проблемах с файлом robots.txt.
Указывайте свою цену, возможна небольшая предоплата.
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