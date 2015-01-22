Доработка сайта

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок196 просмотров
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Нужно доработать сайт wordpress^

- настроить видимость рубрик;

- поменять адрес е-майл в шапке;

- разобраться в проблемах с файлом robots.txt.

Указывайте свою цену, возможна небольшая предоплата.

9 лет назад
meryl
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Хороший специалист, оперативная работа, рекомендую!Буду обращаться к вам еще.
Сотрудничеством доволен. Оплата была сделана, как и оговаривались. Рекомендую к сотрудничеству.