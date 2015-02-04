Отзывы заказчиков
$30
2 балла
8 лет назад
Самый отвратительный и безответственный исполнитель, которого приходилось встречать, сорвал сроки почти в 10 раз, очень подставил, советуем 10 раз подумать, прежде чем к нему обращаться. Очень наглый. Максим отказался предоставлять исходники после полной оплаты. Мы обращаемся в правоохранительные органы для возбуждения УГОЛОВНОГО ДЕЛА против него. На самом деле мы уже узнали, он даже фактически сам не исполнял заказы. Вот его аккаунт работодателя на фрилансе fl.ru/users/aaalardooo/ в проектах везде указан его же скайп + ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ У НЕГО ТАМ УЖЕ ЕСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ, ОН УЖЕ УСПЕЛ КИНУТЬ ОДНОГО ИЗ СВОИХ "РАБОТНИКОВ". На всякий случай сохранили копию профиля с проектами в которых указан его скайп: Зайдите на web.archive.org и введите в поиске адрес его страницы на фрилансе https://www.fl.ru/users/aaalardooo/ Вот его еще один аккаунт: https://www.fl.ru/users/sarandi_maxim/ ... только там он уже "Владислав". Скорее всего просто завел себе новый аккаунт и продолжает кидать людей. Т.е. человек отдал кому то наш проект, получил от нас за него оплату, а фактическому исполнителю работу не оплатил, и соответственно не может нам ничего отдать. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. ОН МОШЕННИК! ВСКОРЕ ЕГО ЖДЕТ МНОЖЕСТВО "ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ" Завтра начнем с того, что напишем всего его 200-м друзьям в контакте о принципах работы Максима и ловком умении КИДАТЬ ЛЮДЕЙ.
Ответный отзыв
Самый ужасный заказчик, с которым только приходилось работать. Задача вообще нечеткая, но вроде бы разобрались. На связи, то есть, то нету. То его нету два дня, а потом появляется с правками. Оплаты уже 3 недели нету, на что в ответ "До конца недели..", "завтра", "в среду" и тд. Настоятельно рекомендую воздержаться от сотрудничества с таким человеком. Все свои слова могу подтвердить историей переписки в скайпе, это не пустые слова. Работу оплатил и начал требовать работу. На мои слова, что придется подождать - начал угрожать мне судом и прокуратурой. Неадекватный человек. Просто неадекватный. Теперь угрожает отправить моим друзьям рассылку со спамом и его бреднями. Абсолютно не держит слова. Байки рассказывает направо и налево. При том, что его работу, я никому не продавал, не отдавал, не передавал, а выполнял лично и на тестовом сервере работу можно было смотреть 24/7, что он и делал, а теперь говорит, что я передал работу и не сделал ее? А как же он смотрел ее на тестовом сервере и принял ее? Я ему написал, что нужно подождать, когда я буду дома и залью его работу, на что в ответ угрозы прокуратурой, судом, рассылками и т.д. Все его слова пустые и не обоснованы абсолютно ничем. Человек просто психанул и решил испортить мне аккаунт. P.S. я скинул ему работу.
$30
10 баллов
9 лет назад
Работаю с Максимом более месяца. Довольна очень! Знает толк в работе. Никогда не подводит со сроками! Очень рекомендую
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Остался доволен. Все вовремя было оплачено, никаких проблем.
$25
9 баллов
9 лет назад
Сотрудничество состоялось успешно, хотя один из вопросов был решен не до конца.
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Остался доволен. Все вовремя было оплачено, никаких проблем.
$3
10 баллов
9 лет назад
Максим помог с решение проблем с HTML/CSS. Качеством услуг доволен.
Ответный отзыв
Ответственный и понимающий человек. Оплата моментально и даже больше, чем заслужил.
$10
10 баллов
9 лет назад
Этот мужик реально БОГ! Сделал правки, всегда на связи. Работать одно удовольствие. Я желаю ему успехов в работе и приятных клиентов. Рекомендую как очень крутого спеца. Максим, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми. Хорошее отношение, четкая задача. Моментально оплачена работа. Больше бы таких!
Системы управления (CMS)
11 отзывов
от $50
от 2 дней
#146
HTML-верстка
10 отзывов(-1)
$3/час
от $1от 1 часа
#473
Веб-программирование
8 отзывов
от $5
от 1 часа
#404