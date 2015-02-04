sarandi_maxim

Максим sarandi_maxim

 
31 годУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работаю качественно, недорого. Всегда доступен для связи.
Отзывы заказчиков
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
2 балла
8 лет назад
Внести ряд небольших изменений на сайт
Самый отвратительный и безответственный исполнитель, которого приходилось встречать, сорвал сроки почти в 10 раз, очень подставил, советуем 10 раз подумать, прежде чем к нему обращаться. Очень наглый. Максим отказался предоставлять исходники после полной оплаты. Мы обращаемся в правоохранительные органы для возбуждения УГОЛОВНОГО ДЕЛА против него. На самом деле мы уже узнали, он даже фактически сам не исполнял заказы. Вот его аккаунт работодателя на фрилансе fl.ru/users/aaalardooo/ в проектах везде указан его же скайп + ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ У НЕГО ТАМ УЖЕ ЕСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ, ОН УЖЕ УСПЕЛ КИНУТЬ ОДНОГО ИЗ СВОИХ "РАБОТНИКОВ". На всякий случай сохранили копию профиля с проектами в которых указан его скайп: Зайдите на web.archive.org и введите в поиске адрес его страницы на фрилансе https://www.fl.ru/users/aaalardooo/ Вот его еще один аккаунт: https://www.fl.ru/users/sarandi_maxim/ ... только там он уже "Владислав". Скорее всего просто завел себе новый аккаунт и продолжает кидать людей. Т.е. человек отдал кому то наш проект, получил от нас за него оплату, а фактическому исполнителю работу не оплатил, и соответственно не может нам ничего отдать. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. ОН МОШЕННИК! ВСКОРЕ ЕГО ЖДЕТ МНОЖЕСТВО "ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ" Завтра начнем с того, что напишем всего его 200-м друзьям в контакте о принципах работы Максима и ловком умении КИДАТЬ ЛЮДЕЙ.
Самый ужасный заказчик, с которым только приходилось работать. Задача вообще нечеткая, но вроде бы разобрались. На связи, то есть, то нету. То его нету два дня, а потом появляется с правками. Оплаты уже 3 недели нету, на что в ответ "До конца недели..", "завтра", "в среду" и тд. Настоятельно рекомендую воздержаться от сотрудничества с таким человеком. Все свои слова могу подтвердить историей переписки в скайпе, это не пустые слова. Работу оплатил и начал требовать работу. На мои слова, что придется подождать - начал угрожать мне судом и прокуратурой. Неадекватный человек. Просто неадекватный. Теперь угрожает отправить моим друзьям рассылку со спамом и его бреднями. Абсолютно не держит слова. Байки рассказывает направо и налево. При том, что его работу, я никому не продавал, не отдавал, не передавал, а выполнял лично и на тестовом сервере работу можно было смотреть 24/7, что он и делал, а теперь говорит, что я передал работу и не сделал ее? А как же он смотрел ее на тестовом сервере и принял ее? Я ему написал, что нужно подождать, когда я буду дома и залью его работу, на что в ответ угрозы прокуратурой, судом, рассылками и т.д. Все его слова пустые и не обоснованы абсолютно ничем. Человек просто психанул и решил испортить мне аккаунт. P.S. я скинул ему работу.
Ответный отзыв
iamgroot
Юлия 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Натяжка верстки на WP+wooComerce
Работаю с Максимом более месяца. Довольна очень! Знает толк в работе. Никогда не подводит со сроками! Очень рекомендую
Хорошо поработали. Остался доволен. Все вовремя было оплачено, никаких проблем.
Ответный отзыв
CyberSharkPro
Алексей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
9 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на OpenCart
Сотрудничество состоялось успешно, хотя один из вопросов был решен не до конца.
Хорошо поработали. Остался доволен. Все вовремя было оплачено, никаких проблем.
Ответный отзыв
Jenia
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
день назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Выполнение пары небольших заданий
Максим помог с решение проблем с HTML/CSS. Качеством услуг доволен.
Ответственный и понимающий человек. Оплата моментально и даже больше, чем заслужил.
Ответный отзыв
iamgroot
Юлия 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правки сайта на WP
Этот мужик реально БОГ! Сделал правки, всегда на связи. Работать одно удовольствие. Я желаю ему успехов в работе и приятных клиентов. Рекомендую как очень крутого спеца. Максим, спасибо за работу!
Приятно работать с такими людьми. Хорошее отношение, четкая задача. Моментально оплачена работа. Больше бы таких!
Ответный отзыв
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