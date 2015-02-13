Необходимо реализовать на сайте , а именно странице http://webinar.name/tarifnie-plani/tarifnie-plani вывод стоимости тарифов в разных валютах с учетом месторасположения клиента. Тоесть клиенты из России и Казахстана при заходе на страницу будут видеть стоимость в рублях, клиенты из Украины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется доработка сайта на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/.
ТЗ для доработки здесь:
https://docs.google.com/document/d/1YzjSGPCaEGUknb3bBOlGA-4D3sHlhS57nECIhd0gBxU/edit?usp=sharing
При подаче заявки просьба указать стоимость и сроки работ.
Оплата - желательно на карту Приватбанка.
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