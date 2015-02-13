Доработка сайта на OpenCart

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок164 просмотра
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Добрый день!

Требуется доработка сайта на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/.

ТЗ для доработки здесь:

https://docs.google.com/document/d/1YzjSGPCaEGUknb3bBOlGA-4D3sHlhS57nECIhd0gBxU/edit?usp=sharing

При подаче заявки просьба указать стоимость и сроки работ.

Оплата - желательно на карту Приватбанка.

OpenCart
9 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$25
2 дня
Сотрудничество состоялось успешно, хотя один из вопросов был решен не до конца.
Хорошо поработали. Остался доволен. Все вовремя было оплачено, никаких проблем.