Доработка сайта на OpenCart

Необходимо перенести сверстанный сайт (не полностью, но на бОльшую часть) на Joomla или Wordpress и сделать функционал - менюшки, форма запроса, слайдеры и пр.. Сверстанные страницы можно посмотреть здесь: http://str1.a118163.mcdir.ru/# http://str2.a118163.mcdir.ru/# http://str3.a118163.mcdir.ru/# http://str4.a118163.mcdir.ru/# http://str5.a118163.mcdir.ru/# Функционал будет примерно как на этом сайте: http://www.thelayar.com/ ...