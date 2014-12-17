Перенести сайт с Jomla на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок164 просмотра
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Доброго.

Требуется перенести сайт banyasami.ru на Wordpress, сохраняя структуру сайта и т.п. все настроить. (справа иконки это разделы статей)

WordPress
9 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад