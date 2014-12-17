Перенести сайт с Jomla на Wordpress

Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов. Пожелание к CMS — удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms. http://design.brandstore.ru/ ТЗ https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing От Вас — сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется перенести сайт banyasami.ru на Wordpress, сохраняя структуру сайта и т.п. все настроить. (справа иконки это разделы статей)
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