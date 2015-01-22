Нужен специалист Opencart

Нужен адекватный и нормальный программист для реализации существующей задачи и возможно, если успешно сделается работа, для других проектов. Пожелание к CMS — удобное редактирование всего лендинга, простое наполнение может быть самописная cms. http://design.brandstore.ru/ ТЗ https://docs.google.com/document/d/16uuoYnh9jgZjRfXjFuxhevQ8zl6c0xOOkMjE9KehzyY/edit?usp=sharing От Вас — сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Есть интернет магазин vittoria-shop.ru
Проблема такая:
1. Не работает менеджер загрузок фотографий. Точнее работает но с изначальной папкой admin, а с актуальной папкой admin - не работает. Надо чтобы работало все нормально с одной папкой admin.
2. Сортировка товаров говно - откройте например SALE и полистайте странички каталога, выкидывает то по 5 то по 10 то по 2 товара на одну страничку.
3. После того как товар кончился, надо чтобы товар не уходил в outofstock а чтобы ему присваивался статус "Выключено"
Предыдущие программеры все пустили по бороде и не знают теперь как справиться с тем что случайно придумали.
Ищу сотрудника на техническую поддержку. Оплата, либо абонентка(не более 4 тыс.рублей в месяц), либо сдельно, главное чтоб ответственный(хотя я в это не верю) программист.
Оплата за решение трех вышеуказанных проблем 1000 рублей.
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