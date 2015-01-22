Нужен специалист Opencart

Привет. Есть интернет магазин vittoria-shop.ru

Проблема такая:

1. Не работает менеджер загрузок фотографий. Точнее работает но с изначальной папкой admin, а с актуальной папкой admin - не работает. Надо чтобы работало все нормально с одной папкой admin.

2. Сортировка товаров говно - откройте например SALE и полистайте странички каталога, выкидывает то по 5 то по 10 то по 2 товара на одну страничку.

3. После того как товар кончился, надо чтобы товар не уходил в outofstock а чтобы ему присваивался статус "Выключено"

Предыдущие программеры все пустили по бороде и не знают теперь как справиться с тем что случайно придумали.

Ищу сотрудника на техническую поддержку. Оплата, либо абонентка(не более 4 тыс.рублей в месяц), либо сдельно, главное чтоб ответственный(хотя я в это не верю) программист.

Оплата за решение трех вышеуказанных проблем 1000 рублей.