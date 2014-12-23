Сделать доработки ИМ opencart

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок169 просмотров
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OpenCart
9 лет назад
frairok
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
promodex
Алексей 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Остался доволен работой с Алексеем:выполнил все быстро и качественно, всегда на связи, приятен в общении. Советую!
Спасибо Ярославу за четкое Т.З. Оплата вовремя и оперативно! Всегда на связи для обсуждения не предвиденных задач. Советую как ответственного и добросовестного заказчика!