Скопировать WP тему на MODX

Кратко, что необходимо. Верстка есть: 1) залить на хостинг 2) натянуть верстку на joomla 3) чтобы работало: - регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.) - комментарии к видео/ текстам - купоны на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть простой сайт, несколько страниц, уже "сидит" на modx.
Есть купленная тема для wordpress.
Нужно "вытащить" верстку из вордпресс-темы и по возможности перенести на модх. (Ну или html вытащенный скинуть).
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