Скопировать WP тему на MODX

$10
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок272 просмотра
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Есть простой сайт, несколько страниц, уже "сидит" на modx.

Есть купленная тема для wordpress.

Нужно "вытащить" верстку из вордпресс-темы и по возможности перенести на модх. (Ну или html вытащенный скинуть).

MODX
9 лет назад
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$10
1 день
Наталья отлично справилась с задачей, сделала именно то что нужно. Проявила инициативу, это ценное качество не часто среди фрилансеров встречается. Сотрудничеством доволен )
Очень довольна работой с Кириллом. Человек объяснил всё подробно, что к чему. Не было никаких недоразумений. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.