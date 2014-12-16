Доработка сайта на wordpress

http://kids.emotion-factory.ru/

1. В шапку сайта, добавить конвертик перед телефонами, (с ссылкой на контакты). Справа после телефонов кнопка «обратный звонок» должна ссылаться на стр. «Контакты». А на странице «контакты» добавить форму с «оставить заявку» - эту страницу нужно добавить на страницу контактов, а урл заредиректить на стр. «контакты». (Короче говоря, с двух страниц сделать одну)

2. Упорядочить заголовки и тайтлы страниц. Корректировать «Персонажи» сделать заголовок Н2 «Персонажи на день рождения», также пройтись по другим страницам и упорядочить заголовки согласно требованиям поисковых систем h1, h2, h3 и т.д. и упорядочить и почистить коды страниц сайта. Упорядочить шрифты для заголовков. (Особенно h1 сделать по меньше.)

3. Внизу Виджет Вконтакте изменить на друзья сайта. Вы согласны? Или сделать и разместить 2 виджета. (этот пункт еще под вопросом.)

4. Все соц. ссылки, кнопки и виджеты закрыть кодом нофалов от индексации.

5. В Блоке на главной в «основных 4 цеха», поменять эффект просмотра. Текст к картинке должен появляться при наведении.

6. На страницах разбить поле, сделать текстовое поле на 2 части. К примеру начало страницы 1.2. абзаца потом идет каталожный блок, (картинки с ссылками) и потом ниже продолжение верхнего текста. Это для того, чтобы посетилю сайта не читать весь текст, а чтобы он сразу увидел меню с картинками. Типа якоря «читать дальше» и его переносит текст ниже оставаясь на той же странице.

7. Из верхнего меню убрать «Программы для детей 9-14 лет», а в нижнем повторном меню шаблона оставить. И так как освободится место туда добавляем в меню страницу Прайсы с названием «Цены» и если поместится «дополнительные услуги» меню под шаблон сдвигать не нужно.