Убрать циклические ссылки в wordpress

Добрый день, уважаемые коллеги! В команду требуется программист с уверенным знанием платформы Bitrix для постоянного сотрудничества. Работа удаленная. В предложениях указывайте: - опыт работы с Bitrix; - страна, город; - примеры Ваших работ с небольшим описанием (фронт проделанных работ в ...
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Когда посетитель находится на определенной странице сайта, не должно быть активной кликабельной ссылки на эту же страницу (даже если она есть в меню). То есть нужно убрать циклические ссылки.
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