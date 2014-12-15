Модификация сайта на Bitrix

Привет! Есть сайт на Bitrix, надо внести изменение на страницу публикации статей. Добавить теги, добавить мета описание, добавить похожие статьи. Не много пофиксить html в плане расстановки h1-h6 тегов.

Интересуют предложение, тех кто уже работал с Битрикс.