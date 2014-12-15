Модификация сайта на Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок130 просмотров
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Привет! Есть сайт на Bitrix, надо внести изменение на страницу публикации статей. Добавить теги, добавить мета описание, добавить похожие статьи. Не много пофиксить html в плане расстановки h1-h6 тегов.

Интересуют предложение, тех кто уже работал с Битрикс.

9 лет назад
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
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