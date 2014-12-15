Модификация сайта на Bitrix

Сайт на битриксе. Нужно периодически делать изменения, фиксы. Опыт работы с битрикс обязательный. Просто нужен человек, - проверенный; и тот, который был бы доступен, не пропадал на энные дни без возможность достать; ну и конечно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Есть сайт на Bitrix, надо внести изменение на страницу публикации статей. Добавить теги, добавить мета описание, добавить похожие статьи. Не много пофиксить html в плане расстановки h1-h6 тегов.
Интересуют предложение, тех кто уже работал с Битрикс.
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