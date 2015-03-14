Натянуть верстку сайта на Joomla

Кратко, что необходимо. Верстка есть:

1) залить на хостинг

2) натянуть верстку на joomla

3) чтобы работало:

- регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.)

- комментарии к видео/ текстам

- купоны на скидку

- разграничить доступы

4) нет верстки пары технических страниц: восстановления пароля, информирующей странички о необходимости зайти на почту для подтверждения пароля. Нужно будет сделать из имеющейся верстки

5) объяснить после менять контент самостоятельно в joomla (файл со скринами) + объяснения, если потребуются

Подробнее ТЗ во вложении. Верстку отправлю исполнителю.

Пишите сроки.