Натянуть верстку сайта на Joomla

Сверстанные макеты установит на Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко, что необходимо. Верстка есть:
1) залить на хостинг
2) натянуть верстку на joomla
3) чтобы работало:
- регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.)
- комментарии к видео/ текстам
- купоны на скидку
- разграничить доступы
4) нет верстки пары технических страниц: восстановления пароля, информирующей странички о необходимости зайти на почту для подтверждения пароля. Нужно будет сделать из имеющейся верстки
5) объяснить после менять контент самостоятельно в joomla (файл со скринами) + объяснения, если потребуются
Подробнее ТЗ во вложении. Верстку отправлю исполнителю.
Пишите сроки.
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