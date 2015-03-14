Натянуть верстку сайта на Joomla

$710
Системы управления (CMS)Завершен13 заявок389 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко, что необходимо. Верстка есть:

1) залить на хостинг

2) натянуть верстку на joomla

3) чтобы работало:

- регистрация, личный кабинет (загрузка фоток. сохранение данных и т.д.)

- комментарии к видео/ текстам

- купоны на скидку

- разграничить доступы

4) нет верстки пары технических страниц: восстановления пароля, информирующей странички о необходимости зайти на почту для подтверждения пароля. Нужно будет сделать из имеющейся верстки

5) объяснить после менять контент самостоятельно в joomla (файл со скринами) + объяснения, если потребуются

Подробнее ТЗ во вложении. Верстку отправлю исполнителю.

Пишите сроки.

Joomla
9 лет назад
6481000
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$710
15 дней
Приятно было сотрудничать с Валерием. Очень адекватен в коммуникациях: всегда на связи, четок, ясен, понятен. Несомненно хороший специалист по программированию под joomla - сделал нестандартный проект в очень разумные сроки. С удовольствием буду сотрудничать еще.
Все отлично. Четкая задача, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.