6481000

Данила 6481000

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
8 баллов
9 лет назад
Настройка таргетированной рекламы в facebook/vk
Двоякие остались впечатления от сотрудничества.С одной стороны начало было хорошим , все согласовали, получил предоплату .А с другой стороны Данила начал затягивать сроки завершения проекта(запуск лендинга, потом еще раз редизайн лендинга)настоял на своей "версии" целевой аудитории, в результате рекламировались всем и сливали бюджет. В общем сотрудничество затянулось на 1.5 месяца по вене заказчика вместо 7 дней, которые я согласился тестировать РК т.к тематика специфическая на психологическую тематику.При этом Ведение рекламной кампании заказчик не заказывал и в договоренности не входило. P.S С моей стороны время ответа в среднем 2-15 мин, в любое время и день недели, ответы на любые вопросы.
Сложно судить об итогах сотрудничества, так как рекламные компании не были успешными. Что могу сказать, что Александр старался по крайней мере + есть где поработать над коммуникациями (очень долго отвечает, путается периодически в клиентах, задаю несколько вопросов - отвечает только на некоторые и т.д.). Вообщем, мне сложно судить как о специалисте в рекламе, но сам процесс коммуникации мне не доставлял удовольствия и отнимал много сил и времени.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$710
10 баллов
10 лет назад
Натянуть верстку сайта на Joomla
Joomla
Все отлично. Четкая задача, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было сотрудничать с Валерием. Очень адекватен в коммуникациях: всегда на связи, четок, ясен, понятен. Несомненно хороший специалист по программированию под joomla - сделал нестандартный проект в очень разумные сроки. С удовольствием буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
AndroidiOS
Понравилось работать с Данилой. Красивый дизайн, четкая постановка задачи, стабильная связь и быстрая оплата! Приятно работать, спасибо!
Верстка сайта Отлично поработали. Работа была выполнена раньше срока. Коммуникации очень оперативные и в целом приятно сотрудничать. Буду с удовольствием еще обращаться.
Ответный отзыв