Настройка таргетированной рекламы в facebook/vk

$120
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки187 просмотров
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Необходимо настроить тестовую рекламную компанию в facebook.

проект http://restress.ru/

Описание целевой аудитории есть

Сроки - до 18.00 20.11

8 лет назад
6481000
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$200
7 дней
Сложно судить об итогах сотрудничества, так как рекламные компании не были успешными. Что могу сказать, что Александр старался по крайней мере + есть где поработать над коммуникациями (очень долго отвечает, путается периодически в клиентах, задаю несколько вопросов - отвечает только на некоторые и т.д.). Вообщем, мне сложно судить как о специалисте в рекламе, но сам процесс коммуникации мне не доставлял удовольствия и отнимал много сил и времени.
Двоякие остались впечатления от сотрудничества.С одной стороны начало было хорошим , все согласовали, получил предоплату .А с другой стороны Данила начал затягивать сроки завершения проекта(запуск лендинга, потом еще раз редизайн лендинга)настоял на своей "версии" целевой аудитории, в результате рекламировались всем и сливали бюджет. В общем сотрудничество затянулось на 1.5 месяца по вене заказчика вместо 7 дней, которые я согласился тестировать РК т.к тематика специфическая на психологическую тематику.При этом Ведение рекламной кампании заказчик не заказывал и в договоренности не входило. P.S С моей стороны время ответа в среднем 2-15 мин, в любое время и день недели, ответы на любые вопросы.
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