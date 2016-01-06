Здравствуйте! Необходимо продвижение компании в LinkedIn. Что необходимо делать: 1. Создать и оформить группу/страницу компании 2. Подбирать и размещать 1 раз вдвое суток тематический контент с картинками 3. Приглашать друзей в группу. 4. Использовать свои способы привлечения аудитории, если таковые имеются. Срок ...
Настройка таргетированной рекламы в facebook/vk
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить тестовую рекламную компанию в facebook.
проект http://restress.ru/
Описание целевой аудитории есть
Сроки - до 18.00 20.11
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