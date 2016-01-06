Настройка таргетированной рекламы в facebook/vk

Двоякие остались впечатления от сотрудничества.С одной стороны начало было хорошим , все согласовали, получил предоплату .А с другой стороны Данила начал затягивать сроки завершения проекта(запуск лендинга, потом еще раз редизайн лендинга)настоял на своей "версии" целевой аудитории, в результате рекламировались всем и сливали бюджет. В общем сотрудничество затянулось на 1.5 месяца по вене заказчика вместо 7 дней, которые я согласился тестировать РК т.к тематика специфическая на психологическую тематику.При этом Ведение рекламной кампании заказчик не заказывал и в договоренности не входило. P.S С моей стороны время ответа в среднем 2-15 мин, в любое время и день недели, ответы на любые вопросы.