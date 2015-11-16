Привлечение участников в группу ОК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок138 просмотров
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Здравствуйте, необходимо привлечь живых (не ботов, не офферов) 200-300 участников в группу в Одноклассники по критерию город: Абакан.

Можно привлечь из определенных региональных групп (ссылки дам).

Указывайте пожалуйста цену за 1го участника.

8 лет назад
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад