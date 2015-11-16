Привлечение участников в группу ОК

Доброго дня. Меня интересует информация по раскрутке отеля-ресторана в соц. сетях., а именно инстаграм, перископ, и т.п. для проверки эффективности есть 2 месяца. Главный результат которого хочется достигнуть - заказчики на корпоративные банкеты, значит есть смысл работать ...