Подготовить (найти) 50 графических юморных постов в группу в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок435 просмотров
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Найти 50 юморных постов в группу в контакте по студенческой тематике. Загрузить и запланировать к отправке в группе. Срок и стоимость?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад