Подготовить (найти) 50 графических юморных постов в группу в контакте

Уважаемые коллеги, добрый день! Есть человек, который оказывает психологические услуги в СПб. Есть пара групп ВК + аккаунт. Задача - повысить продажи посредством вконтакте (другие соц.сети тоже рассматриваем). Ищу человека, который разработает стратегию или куплю консультации. Всю рутинную работу ...