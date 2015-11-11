Раскидать видео по группам VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Требуется раскидать видео по группам вконтакте - минимум 20 групп по тематике дачи, дома и интерьера. Численность группы не менее 1000 человек.

Приложить скрин экрана, где показано выложенное видео.

Ссылка на видео http://vk.com/video189769668_171210836

8 лет назад
Ivan812
Иван 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад