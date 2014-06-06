Добрый день! Нужно раскидать приглашения по участникам группы или друзьям на бесплатное мероприятие по копирайтингу. Сейчас нужны приглашение на мероприятие по копирайтингу. Если у Вас есть раскрученная группа или аккаунт с направлением инфобизнес или копирайтинг, то ...