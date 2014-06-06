Добрый день. Есть файл, в котором составляются объявления для директа. Требуется доработать объявления - составить уникальные заголовки нужной длины(стоит автоматическая проверка в файле - 33 символа) и проставить ссылки для объявлений и для быстрых ссылок. Всего ...
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется раскидать видео по группам вконтакте - минимум 20 групп по тематике дачи, дома и интерьера. Численность группы не менее 1000 человек. Приложить скрин экрана, где показано выложенное видео. Ссылка на видео http://vk.com/video189769668_171210836Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно раскидать приглашения по участникам группы или друзьям на бесплатное мероприятие по копирайтингу. Сейчас нужны приглашение на мероприятие по копирайтингу. Если у Вас есть раскрученная группа или аккаунт с направлением инфобизнес или копирайтинг, то ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется сделать загрузку сообщений со страницы сайта в ОПРЕДЕЛЕННУЮ! тему форума. А также сделать выгрузку сообщений форума с определенного раздела на страницу сайта, с возможностью выборки по дате. Пример КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, вышлю в личном сообщении. Форум на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Задание: сохранить фото моделей дверей Форпост, Пандор, Дверной континет с сайта forpostmls(точка)ру и всю информацию о дверях в файл. Занести всю информацию с ценами и описаниями на временный сайт, разбить по разделам, занести фото, забить ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад