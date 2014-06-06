Ivan812

Иван Ivan812

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Помощь по настройке Яндекс.Директ

    Добрый день. Есть файл, в котором составляются объявления для директа. Требуется доработать объявления - составить уникальные заголовки нужной длины(стоит автоматическая проверка в файле - 33 символа) и проставить ссылки для объявлений и для быстрых ссылок. Всего ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскидать видео по группам VK

    Добрый день. Требуется раскидать видео по группам вконтакте - минимум 20 групп по тематике дачи, дома и интерьера. Численность группы не менее 1000 человек. Приложить скрин экрана, где показано выложенное видео. Ссылка на видео http://vk.com/video189769668_171210836

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскидать приглашения на мероприятие в VK

    Добрый день! Нужно раскидать приглашения по участникам группы или друзьям на бесплатное мероприятие по копирайтингу. Сейчас нужны приглашение на мероприятие по копирайтингу. Если у Вас есть раскрученная группа или аккаунт с направлением инфобизнес или копирайтинг, то ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для сайта загрузки сообщений на форум phpbb

    $100

    Требуется сделать загрузку сообщений со страницы сайта в ОПРЕДЕЛЕННУЮ! тему форума. А также сделать выгрузку сообщений форума с определенного раздела на страницу сайта, с возможностью выборки по дате. Пример КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, вышлю в личном сообщении. Форум на ...

    PHPJoomlaСайт на JoomlaphpBB
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить сайт фотографиями и описаниями

    $100

    Задание: сохранить фото моделей дверей Форпост, Пандор, Дверной континет с сайта forpostmls(точка)ру и всю информацию о дверях в файл. Занести всю информацию с ценами и описаниями на временный сайт, разбить по разделам, занести фото, забить ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад