Необходимо сделать скрипт для смены текста в случайном порядке. В центре странице текст, по краям стрелки вперед и назад. Стрелка вперед меняет текст в случайном порядке. Стрелка назад ...
Скрипт для сайта загрузки сообщений на форум phpbb
Требуется сделать загрузку сообщений со страницы сайта в ОПРЕДЕЛЕННУЮ! тему форума.
А также сделать выгрузку сообщений форума с определенного раздела на страницу сайта, с возможностью выборки по дате.
Пример КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, вышлю в личном сообщении.
Форум на phpbb, сайт на Joomla.
Подкорректировать скрипт, с которого идет выгрузка с форума последних сообщений в виджет на сайте без установленного лимита сообщений. Получается длинный список, который по идее ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН 5 последними сообщениями.
Посмотреть сайт на предмет защиты от взлома.
Обсуждение по скайпу.
Оплата по факту. Никаких ТЗ не пишу. Бюжет 2000 руб
Заявки фрилансеров
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