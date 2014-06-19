Скрипт для сайта загрузки сообщений на форум phpbb

$100
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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Требуется сделать загрузку сообщений со страницы сайта в ОПРЕДЕЛЕННУЮ! тему форума.

А также сделать выгрузку сообщений форума с определенного раздела на страницу сайта, с возможностью выборки по дате.

Пример КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, вышлю в личном сообщении.

Форум на phpbb, сайт на Joomla.

Подкорректировать скрипт, с которого идет выгрузка с форума последних сообщений в виджет на сайте без установленного лимита сообщений. Получается длинный список, который по идее ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН 5 последними сообщениями.

Посмотреть сайт на предмет защиты от взлома.

Обсуждение по скайпу.

Оплата по факту. Никаких ТЗ не пишу. Бюжет 2000 руб

Joomla
11 лет назад
Ivan812
Иван 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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