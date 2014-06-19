Скрипт для сайта загрузки сообщений на форум phpbb

Требуется сделать загрузку сообщений со страницы сайта в ОПРЕДЕЛЕННУЮ! тему форума.

А также сделать выгрузку сообщений форума с определенного раздела на страницу сайта, с возможностью выборки по дате.

Пример КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, вышлю в личном сообщении.

Форум на phpbb, сайт на Joomla.

Подкорректировать скрипт, с которого идет выгрузка с форума последних сообщений в виджет на сайте без установленного лимита сообщений. Получается длинный список, который по идее ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН 5 последними сообщениями.

Посмотреть сайт на предмет защиты от взлома.

Обсуждение по скайпу.

Оплата по факту. Никаких ТЗ не пишу. Бюжет 2000 руб