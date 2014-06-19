Интеграция виджета стороннего сервиса на сайт

Всем привет.

Есть такой американский сервис для отелей http://sirvoy.com/, который кроме всего прочего позволяет организовать подбор и бронирование номеров на своем сайте. Регистрируешься, создаешь базу номеров и работаешь.

Сервис предлагает на выбор 4 способа взаимодействия с сайтом отеля:

1. Размещаем форму на своем сайте, а в качестве урла обработчика указывается сайт sirvoy.com

2. Имеется готовый плагин под wordpress

3. Подключаемый виджет, который обрабатывает действия пользователя во фрейме.

4. Подключаемый виджет, который обрабатывает действия пользователя на sirvoy.com

В идеале нужно сделать так, чтобы обработчик формы бронирования находился на одной из страниц сайта (php-скрипт). Для этого нужно связаться с разработчиками сервиса (общаются на английском) и выяснить имеется ли такая возможность.

Если вышеописанный вариант не пройдет, то нужно "допилить" вариант №3 из стандартного набора. Допиливание в основном сводится к правке css стилей.

Сайт, на котором планируется внедрить данный функционал, работает на Битрикс. Аккаунт в сервисе sirvoy.com заведен и оплачен. База номеров создана и работает.