По умолчанию джумла выводит заголовок страницы в H2. Нужно переделать в H1 Отвечая указывайте стоимость работы пожалуйста.
Интеграция виджета стороннего сервиса на сайт
Всем привет.
Есть такой американский сервис для отелей http://sirvoy.com/, который кроме всего прочего позволяет организовать подбор и бронирование номеров на своем сайте. Регистрируешься, создаешь базу номеров и работаешь.
Сервис предлагает на выбор 4 способа взаимодействия с сайтом отеля:
1. Размещаем форму на своем сайте, а в качестве урла обработчика указывается сайт sirvoy.com
2. Имеется готовый плагин под wordpress
3. Подключаемый виджет, который обрабатывает действия пользователя во фрейме.
4. Подключаемый виджет, который обрабатывает действия пользователя на sirvoy.com
В идеале нужно сделать так, чтобы обработчик формы бронирования находился на одной из страниц сайта (php-скрипт). Для этого нужно связаться с разработчиками сервиса (общаются на английском) и выяснить имеется ли такая возможность.
Если вышеописанный вариант не пройдет, то нужно "допилить" вариант №3 из стандартного набора. Допиливание в основном сводится к правке css стилей.
Сайт, на котором планируется внедрить данный функционал, работает на Битрикс. Аккаунт в сервисе sirvoy.com заведен и оплачен. База номеров создана и работает.
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