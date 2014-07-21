Легкий твик - исправить заголовок на H1 в джумла

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Завершен5 заявок135 просмотров

По умолчанию джумла выводит заголовок страницы в H2. Нужно переделать в H1

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11 лет назад
admag
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад