Перенести калькулятор расчета расстояния и времени

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок128 просмотров

Есть установленный на сайт калькулятор расчета времени и расстояний. Надо его поставить на другой сайт с небольшими изменениями. Только программирование, остальное готово От Вас цена СП)

11 лет назад
wtv
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад