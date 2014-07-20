Основные требования: • Опыт в веб-разработке от 2 лет; • Отличное знание PHP и MySQL (написание любой сложности программ); • Знания JavaScript (+ работа с библиотекой jQuery) написание скриптов для ...
Скрипт звонка для инвестиционного фонда
Необходимо написать скрипт звонка для инвестиционного фонда с приветствием, вопросами, возможными ответами на вопросы, закрытием клиента на сделку. По технике БМ.
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