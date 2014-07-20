Скрипт звонка для инвестиционного фонда

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Необходимо написать скрипт звонка для инвестиционного фонда с приветствием, вопросами, возможными ответами на вопросы, закрытием клиента на сделку. По технике БМ.

11 лет назад
mirst
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров