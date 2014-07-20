Перенос Вордпресс на хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок135 просмотров

Перенёс сайт на вордпресс на хостинг, а адрес сайта остался старый - надо изменить адрес сайта.

Сайт: http://vk.cc/2LuH82

Что поменять: http://clip2net.com/s/iyP5Yh

Сроки: сегодня (20.07.2014), Цена: 300 руб.

WordPress
11 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Моментально выполненная работа! Всё классно! Спасибо!
Отлично поработали.Оплата моментальная без задержек.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад