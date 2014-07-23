Правка в модуле к OpenCart

Имеется модуль, который переводит оформление заказа магазина на одну удобную страницу, главная проблема этого модуля - модуль работает лишь на одном домене. Надо сделать так, что бы модуль работал на любом домене и не был ни к чему привязан.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.