Нужно поправить код вывода ссылок от системы sape.ru, на сайте ga-ob.ru, есть сайт zootorgi.ru на нем код вывода ссылок вот такой: if (!defined('_SAPE_USER')){ define('_SAPE_USER', 'dfc8f49673a2094c22a6e3fbffed07fb'); } ...
Правка в модуле к OpenCart
Имеется модуль, который переводит оформление заказа магазина на одну удобную страницу, главная проблема этого модуля - модуль работает лишь на одном домене. Надо сделать так, что бы модуль работал на любом домене и не был ни к чему привязан.
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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