Правка в модуле к OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки143 просмотра

Имеется модуль, который переводит оформление заказа магазина на одну удобную страницу, главная проблема этого модуля - модуль работает лишь на одном домене. Надо сделать так, что бы модуль работал на любом домене и не был ни к чему привязан.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

Opencart
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$30
1 день
И в очередной раз, человек справился с работой на 5+ !
Все отлично, оплата вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад