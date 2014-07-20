Изучить API и написать скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Необходимо прочитать и разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP.

ТЗ: https://db.tt/BnyArkS7

Вопросы в личку. Сразу указывайте сроки и цену.

PHP
11 лет назад
i_fring
Сергей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

gorakz
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Не рекомендую, как уже писали, взялся за работу, покормил "завтраками" и пропал. При этом при подаче заявки даже не прочитал ТЗ, что выяснилось уже при разговоре. В скайпе игнорирует, на сайте появляется.

Заявки фрилансеров

gorakz
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад