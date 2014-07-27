Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
3 балла
9 лет назад
Очень не ответственный человек. горем пополам за полтора месяца делал сайт, получил деньги и пропал, так и не исправляя недостатки. вечно динамит "сегодня", "завтра на крайняк" и пропадает. P.S. данный "специалист" на сайте оставляет "логическую бомбу", будьте осторожны. Перейдя по определенной ссылке все удаляется. хотя я оплатил полностью, но он оставил эту лазейку. Так что будьте осторожны.
$25
2 балла
9 лет назад
Исполнитель взял в работу проект и не выполнил его! Отвратительное отношение к работе, безответственный человек.
$30
2 балла
9 лет назад
Не рекомендую, как уже писали, взялся за работу, покормил "завтраками" и пропал. При этом при подаче заявки даже не прочитал ТЗ, что выяснилось уже при разговоре. В скайпе игнорирует, на сайте появляется.
$20
10 баллов
9 лет назад
Порадовало качество, цена приемлемая, индивидуальный подход. Обязательно буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Очень легко работается с человеком. Рекомендую.
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от $20
от 1 дня
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от 3 дней
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