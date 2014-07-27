gorakz

Игорь gorakz

 
37 летУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Копирование с другого сайта и импорт в Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)
$100
3 балла
9 лет назад
Надо создать несложный сайт
Очень не ответственный человек. горем пополам за полтора месяца делал сайт, получил деньги и пропал, так и не исправляя недостатки. вечно динамит "сегодня", "завтра на крайняк" и пропадает. P.S. данный "специалист" на сайте оставляет "логическую бомбу", будьте осторожны. Перейдя по определенной ссылке все удаляется. хотя я оплатил полностью, но он оставил эту лазейку. Так что будьте осторожны.
Murrey_Head
Александр 
36 летТаиланд
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)
$25
2 балла
9 лет назад
Правка верстки
Исполнитель взял в работу проект и не выполнил его! Отвратительное отношение к работе, безответственный человек.
i_fring
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
2 балла
9 лет назад
Изучить API и написать скрипт
Не рекомендую, как уже писали, взялся за работу, покормил "завтраками" и пропал. При этом при подаче заявки даже не прочитал ТЗ, что выяснилось уже при разговоре. В скайпе игнорирует, на сайте появляется.
jokerrs
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Простая верстка и адаптация
Порадовало качество, цена приемлемая, индивидуальный подход. Обязательно буду обращаться ещё.
Очень легко работается с человеком. Рекомендую.
Ответный отзыв
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