Очень не ответственный человек. горем пополам за полтора месяца делал сайт, получил деньги и пропал, так и не исправляя недостатки. вечно динамит "сегодня", "завтра на крайняк" и пропадает. P.S. данный "специалист" на сайте оставляет "логическую бомбу", будьте осторожны. Перейдя по определенной ссылке все удаляется. хотя я оплатил полностью, но он оставил эту лазейку. Так что будьте осторожны.