Необходимо на VBA в Excel реализовать отчет, который по указанному критерию будет выгружать данные из базы. Сам запрос к базе уже написан, необходимо только внести некоторые дополнения. Ссылка на ТЗ: https://db.tt/Q3bG3DQg При подаче заявки, пожалуйста, указывайте цену и ...