Необходимо написать userscript который будет на определенных страницах выполнять различные действия, такие как удаление атрибутов полей; заполнение полей, выбор чекбоксов, выбор выпадающих полей по различным условиям. Подробности что и на какой странице делать в ТЗ. В ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса. Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с ...Завершен9 лет назад
- $50
Необходимо написать скрипт автоматизирующий работу в IE через AutoIt. https://www.autoitscript.com/autoit3/docs/libfunctions/IE%20Management.htm Порядок действий: - Попытка входа по url, если выкинуло в форму авторизации, то пройти авторизацию) - Клик по тегам (чекбоксы, кнопка) - Переключение на открывшееся/окно вкладку (зависит ...Завершен9 лет назад
- $100
Необходимо прочитать, разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP. Детали и прицип работы описаны в ТЗ. ТЗ: https://db.tt/EAx4qSda К сожалению предыдущий исполнитель подвел и ничего не сделал. Вопросы задавайте в личку. Заявки без цены ...Завершен9 лет назад
- $20
Необходимо прочитать и разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP. ТЗ: https://db.tt/BnyArkS7 Вопросы в личку. Сразу указывайте сроки и цену.Закрыт9 лет назад
Необходимо написать скрипт, который будет отображать данные через запрос к базе. ТЗ: https://db.tt/TJ0ZXpi8 Ищу толкового PHP программиста который умеет писать аккауратный оптимизированный код и так же умеет разбираться в чужом. Интересует долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо на VBA в Excel реализовать отчет, который по указанному критерию будет выгружать данные из базы. Сам запрос к базе уже написан, необходимо только внести некоторые дополнения. Ссылка на ТЗ: https://db.tt/Q3bG3DQg При подаче заявки, пожалуйста, указывайте цену и ...Системное программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад