i_fring

Сергей i_fring

 
45 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Userscript (js, jquery)

    $50

    Необходимо написать userscript который будет на определенных страницах выполнять различные действия, такие как удаление атрибутов полей; заполнение полей, выбор чекбоксов, выбор выпадающих полей по различным условиям. Подробности что и на какой странице делать в ТЗ. В ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса. Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматизация работы в браузере (AutoIt)

    $50

    Необходимо написать скрипт автоматизирующий работу в IE через AutoIt. https://www.autoitscript.com/autoit3/docs/libfunctions/IE%20Management.htm Порядок действий: - Попытка входа по url, если выкинуло в форму авторизации, то пройти авторизацию) - Клик по тегам (чекбоксы, кнопка) - Переключение на открывшееся/окно вкладку (зависит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт к API

    $100

    Необходимо прочитать, разобраться в API и написать небольшой скрипт. Желательно реализовать на PHP. Детали и прицип работы описаны в ТЗ. ТЗ: https://db.tt/EAx4qSda К сожалению предыдущий исполнитель подвел и ничего не сделал. Вопросы задавайте в личку. Заявки без цены ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PHP скрипт

    Необходимо написать скрипт, который будет отображать данные через запрос к базе. ТЗ: https://db.tt/TJ0ZXpi8 Ищу толкового PHP программиста который умеет писать аккауратный оптимизированный код и так же умеет разбираться в чужом. Интересует долгосрочное сотрудничество.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отчет (Excel, VBA)

    Необходимо на VBA в Excel реализовать отчет, который по указанному критерию будет выгружать данные из базы. Сам запрос к базе уже написан, необходимо только внести некоторые дополнения. Ссылка на ТЗ: https://db.tt/Q3bG3DQg При подаче заявки, пожалуйста, указывайте цену и ...

    VBA
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
danlex
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Автоматизация работы в браузере (AutoIt)
Всё отлично.
Задание выполнено быстрее моих ожиданий, все недочеты исправлены на лету. Рекомендую!
Ответный отзыв
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Скрипт
Спасибо за работу! Оплата и процесс работы на высшем уровне!
Витилий отличный исполнитель, внимательно читает ТЗ, очень опретивно отвечает и настоящий профессионал своего дела. Работа была выполнена намного раньше чем ожидалось, были небольшие заминки по ТЗ, по моей вине, но все было исправлено на лету. В дальнейшем обязательно продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Скрипт к API
Отличный заказчик.
Очень доволен сотрудничеством, задача решена очень быстро, все ошибки исправлены на лету. Обязательно обращусь еще. :)
Ответный отзыв
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Отчет (Excel, VBA)
Спасибо, Сергей, за интересный проект. Все прошло быстро и четко. Рекомендую как прекрасного заказчика!
Отличный исполнитель, справился намного быстрее чем я ожидал. Обязательно в дальнейшем буду обращаться к Виктору.
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