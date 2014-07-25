Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...
Правка верстки
Сайт сверстан фиксировано на ширину 1280px, нужно сделать резиновую верстку.
Макет очень простой, а также нужно подгонять высоту сайта в зависимости от размера браузера.
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