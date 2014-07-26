Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...
HTML правка
При загрузке этого сайта
http://ivang-design.com/hemera/slider/
http://www.melonhtml5.com/demo/royal_preloader/index.php
появляется предзагрузка с вылетающими словами.
За это отвечает royal_preloader.min.js
Нужно вставить точно такую же предзагрузку на моем сайте (обычная HTML страничка)
См полное ТЗ в приложении
Оплата по факту (paypal или moneybookers).
Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.
Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ на нем необходимо сделать некоторые корректировки. Тз в приложение. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы. Оплата и великолепный отзыв оперативно.Завершен11 лет назад
- $75
Здравствуйте. Для данной работы требуется верстальщик с базовыми представлениями о дизайне сайтов, т.к. нужно будет вносить некоторые корректировки. Задание кратко: необходимо снять версту с главной страницы сайта и немного изменить ее (цвета, ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо сделать адаптивную верстку. На утро мне надо 2 страницы. Могу дать часть оплаты по показу 2-х страниц с моб версией. Все страницы хочу получить в воскресенье вечером.Закрыт11 лет назад
Установил модуль Super Mega Menu, данный модуль генерирует настраиваемое меню, но как видно на скрине меню выводится не по центру сайта, а слева, необходимо это исправить!HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Имеется сайт genius-web.ru, верстка которого недоделана. Верстка выполнялась по ТЗ в видеоформате yadi.sk/i/FitkCityVsWrc (Большая часть из этого ТЗ уже сделана. Необходимо доделать то, что не сделано.) Необходимо ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на скрипт интернет магазин. Предложения выслушаю. На предоплату не готов. только через безопасные сделки.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать адаптивный landing page.Прикрутить форму обратной связи. Макет покажу при общении. Заявки оставляйте в проекте.Завершен9 лет назад
- $100
Добрый день! Есть готовый PSD дизайна, нужно все сверстать. 1. Адаптивная кроссбраузерная верстка, сайт нужно сделать резиновый (валидный код, с проверкой через validator.w3.org) ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад