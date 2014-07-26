HTML правка

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка307 просмотров

При загрузке этого сайта

http://ivang-design.com/hemera/slider/

http://www.melonhtml5.com/demo/royal_preloader/index.php

появляется предзагрузка с вылетающими словами.

За это отвечает royal_preloader.min.js

Нужно вставить точно такую же предзагрузку на моем сайте (обычная HTML страничка)

См полное ТЗ в приложении

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

HTML
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

funnyz
Влад 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена в срок и с учетом всех требований. Всегда на связи. Остался доволен потому и предложил следующий этап работы. Рекомендую и вам.
Рекомендую к сотрудничеству. Ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

funnyz
Влад 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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