HTML правка

При загрузке этого сайта

http://ivang-design.com/hemera/slider/

http://www.melonhtml5.com/demo/royal_preloader/index.php

появляется предзагрузка с вылетающими словами.

За это отвечает royal_preloader.min.js

Нужно вставить точно такую же предзагрузку на моем сайте (обычная HTML страничка)

См полное ТЗ в приложении

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.