Добрый день! Есть готовый PSD дизайна, нужно все сверстать. 1. Адаптивная кроссбраузерная верстка, сайт нужно сделать резиновый (валидный код, с проверкой через validator.w3.org) ...
Сверстать landing page
Нужно сверстать адаптивный landing page.Прикрутить форму обратной связи. Макет покажу при общении. Заявки оставляйте в проекте.
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