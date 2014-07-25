Требуется сделать лендинг Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.
Верстка+программирование сайта
Нужно сверстать сайт и установить на Drupal.
Всего 17 страниц.
Верстка должна быть кроссбраузерная, а также корректно отражаться на планшетах и телефонах – блоки не должны налезать один на другой или разъезжаться.
Настроить веб-формы, написать где меняется текст на страницах, футер, хэадер, а также
некоторые элементы на сайте.
Есть макеты psd.
На готовом сайте возможно будет нужно подредактировать размер и цвет шрифтов,
если они будет нечитабильные.
Задача сводится к тому, чтобы сделать сайт под ключ на готовом дизайне.
Срок- неделя. Оплата Киви, Яндекс, Вебмани, на карту.
Заявки фрилансеров
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