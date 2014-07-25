Верстка+программирование сайта

Нужно сверстать сайт и установить на Drupal.

Всего 17 страниц.

Верстка должна быть кроссбраузерная, а также корректно отражаться на планшетах и телефонах – блоки не должны налезать один на другой или разъезжаться.

Настроить веб-формы, написать где меняется текст на страницах, футер, хэадер, а также

некоторые элементы на сайте.

Есть макеты psd.

На готовом сайте возможно будет нужно подредактировать размер и цвет шрифтов,

если они будет нечитабильные.

Задача сводится к тому, чтобы сделать сайт под ключ на готовом дизайне.

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