С Bootstrap 2 на Bootstrap 3

Есть страница которая имеют поля формы, и всё сверстанно на Bootstrap v.2.

Надо всё сверстать на Bootstrap v.3, что бы было идейтично как сейчас.

Сразу указывайте бюджет и срок.

P.S. Исходя из исполнителя по мин. бюджету и сроку возможно доп. аналогичные задачи.