Доработать верстку: мобильная версия

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Завершен1 заявка176 просмотров

Добрый день.

Есть мобильная версия сайта ( tesla-m.ru/worldclass/m/ )

Нужно перенести весь контент и функционал с "большой" версии.

Нужно сегодня. Работы в основном по верстке получаются.

Функционал нужно проверить на мобильных устройствах (айфон/андроид), возможно айпад.

Спасибо.

Android
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Screamind
Федорук 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
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Хороший человек. Постановка задачи отличная, + всегда на связи, и всегда надает нужною информацию.

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Screamind
Федорук 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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