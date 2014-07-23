Приветствую! Требуется оперативно отверстать из псд сайт: главную и 1 внутреннюю страницу. Верстка непростая, поэтому отписываться просьба только опытных верстальщиков. Если вы владеете хтмл5 и/или адаптивной ...
Нужно в вордпресс шапку вставить фото и гетреспонс
Есть сайт maydanovich.com
Надо сделать вот такую шапку http://olestimofeev.com/
Кто может сделать - пишите сразу ЦЕНУ
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