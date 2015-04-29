Добрый день! Полезла исправлять шаблон на резиновый - напутала с размерами - все поехало-переехало. Надо исправить. Или же залить новый шаблон и настроить. Как удобнее. Тематика - кулинария, музыка, хобби. Joomla 1.0
Сверстать 5 макетов для платежных терминалов
Сверстать 5 макетов для платежных терминалов. Пример макета в приложении. Все кнопки и иконки должны быть активными
Выбранный исполнитель
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