Редактирование вёрстки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки137 просмотров

В архиве 1 страница и файл "шапка как надо.png" т.е. необходимо добавить 1 строчку текста и сдвинуть её вместе с кнопкой вправо.

11 лет назад
comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад
$5
1 день
Сделал всё быстро и качественно, вопросов нет.
Было приятно поработать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад

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