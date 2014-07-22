Сайт делали примерно год назад (сфера услуг, установка межкомнатных дверей), необходимо добавить следующие страницы: 1. Каталог товаров (общий) 2. Каталог производителей дверей 3. Страничка производителя 4. Страница ...
Исправить размер блока
http://dom-na-malom.ru/ - необходимо исправить размер основного блока и текстов в нем.
Проблема: сейчас размер блока задан абсолютный (800*788), текст также задан абсолютный и координаты текста прописаны в пикселях, в результате на малых экранах:
а) при 100% масштабе основной блок не влезает экран
б) при уменьшении масштаба текст наезжает друг на друга.
Необходимо: изменить размер блока и всех вложенных в него на % от экрана, задать 90% по высоте и равную высоте ширину.
Тексты задать в %, позиционирование текстов сделать относительным.
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