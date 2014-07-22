Исправить размер блока

http://dom-na-malom.ru/ - необходимо исправить размер основного блока и текстов в нем.

Проблема: сейчас размер блока задан абсолютный (800*788), текст также задан абсолютный и координаты текста прописаны в пикселях, в результате на малых экранах:

а) при 100% масштабе основной блок не влезает экран

б) при уменьшении масштаба текст наезжает друг на друга.

Необходимо: изменить размер блока и всех вложенных в него на % от экрана, задать 90% по высоте и равную высоте ширину.

Тексты задать в %, позиционирование текстов сделать относительным.